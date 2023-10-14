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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шавкат Рахмонов о титульном бое: «В следующем году хотим подраться»

Шавкат Рахмонов рассказал, когда будет проводить титульный бой в UFC.  — В следующем году, наверное, вы с Саятом Абдрахмановым поставили цель, чтобы ты сразился за титул? — Конечно, в следующем году, Иншааллах, хотим подраться.

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