Шавкат Рахмонов о титульном бое: «В следующем году хотим подраться»

Шавкат Рахмонов рассказал, когда будет проводить титульный бой в UFC. — В следующем году, наверное, вы с Саятом Абдрахмановым поставили цель, чтобы ты сразился за титул? — Конечно, в следующем году, Иншааллах, хотим подраться.