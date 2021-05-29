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Следующий запуск ракеты «Союз» запланирован на 1 июля

Следующий запуск ракеты «Союз» запланирован на 1 июля

Ракету-носитель «Союз» в следующий раз запустят с космодрома Восточный 1 июля, сообщает генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

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