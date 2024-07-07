«Виннипег» надеется подписать Рашевского и ведет переговоры с «Динамо»

Об этом сообщил журналист Майк Макинтайр. «Поскольку несколько российских игроков расторгли свои контракты с КХЛ, я только что спросил генерального директора «Виннипега» Кевина Чевелдэйоффа, можно ли что-нибудь придумать по Дмитрию Рашевскому.