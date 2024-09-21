Диетическое овсяное печенье

ПП печенье из овсяных хлопьев – прекрасный вариант для завтрака или быстрого перекуса. Овсяные хлопья знамениты своими укрепляющими, тонизирующими и диетическими свойствами, поэтому такой десерт получится не только потрясающе вкусным, но и очень полезным.
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