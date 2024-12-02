«Негативной реакции в Канаде на мою предстоящую поездку в Россию я не видел»

Предстоящий Кубок Первого канала будет иметь любопытный формат. Помимо сборных России, Белоруссии и Казахстана в нем примет участие так называемая сборная мира КХЛ — команда, составленная из легионеров, выступающих в нашем чемпионате.
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