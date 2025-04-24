Как отличить аллергию от ОРВИ: советы врача-дерматолога Варданян

Симптомы ОРВИ и аллергии легко спутать, но их важные различия помогут разобраться. Врач-дерматолог Каринэ Варданян объясняет, на что стоит обратить внимание, чтобы отличить одно состояние от другого и своевременно принять меры.
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