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Черданцев о борьбе за чемпионство в РПЛ: «У ЦСКА есть основания быть на самом верху таблицы. У «Динамо» хороший состав и скамейка»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мыслями относительно шансов ЦСКА и «Динамо» побороться за чемпионство в Альфа-Банк РПЛ .

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