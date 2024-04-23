Дочь Седоковой рассказала, что не помнит своего отца

Семья, на самом деле, полностью зависела от матери, как рассказывает девушка. Алина, дочь певицы Анны Седоковой и украинского футболиста Валентина Белькевича, призналась, что у нее почти нет воспоминаний о своем отце из-за его постоянных отсутствий.
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