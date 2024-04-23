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Дочь Седоковой рассказала, что не помнит своего отца

Дочь Седоковой рассказала, что не помнит своего отца

Семья, на самом деле, полностью зависела от матери, как рассказывает девушка. Алина, дочь певицы Анны Седоковой и украинского футболиста Валентина Белькевича, призналась, что у нее почти нет воспоминаний о своем отце из-за его постоянных отсутствий.

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