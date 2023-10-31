Вышел трейлер внутриигрового события “Overwatch 2 x LE SSERAFIM” Разработчики Overwatch 2 о...

Вышел трейлер внутриигрового события “Overwatch 2 x LE SSERAFIM”Разработчики Overwatch 2 опубликовали свежий трейлер в честь коллабораци с корейской K-pop группой LE SSERAFIM, где продемонстрировали особенности и награды этого события.
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