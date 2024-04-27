Шри-Ланка передаст компаниям из РФ и Индии управление аэропортом на юге страны

Кабинет министров Шри-Ланки в пятницу одобрил предложение о передаче управления международным аэропортом имени Маттала Раджапакса (MRIA) на юге островного государства российской управляющей компании «Аэропорты России» и индийской Shaurya Aeronautics (Pvt) Ltd.
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