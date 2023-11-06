ТОФ объявил штормовую готовность из-за циклона в Приморье

Силы Тихоокеанского флота объявили штормовую готовность из-за южного циклона в Приморье. «В связи с усилением ветра в Приморском крае в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) повышена штормовая готовность до степени №2», — приводит РИА Новости заявление.
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