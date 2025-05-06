Имущество объявленного в розыск экс-депутата Гольдмана выставят на торги

Арбитражный суд Красноярского края в ходе рассмотрения дела о банкротстве экс-депутата законодательного собрания региона Романа Гольдмана, находящегося в международном розыске, постановил выставить его имущество на торги.
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