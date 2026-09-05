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Месси и Миранчук выйдут в старте на матч MLS «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»

Месси и Миранчук выйдут в старте на матч MLS «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»

Пресс-службы «Интер Майами» и «Атланты Юнайтед» опубликовали стартовые состав и списки резервистов на матч регулярного чемпионата MLS.

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