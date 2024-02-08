В образовательном центре «Солярис» в городе Иваново состоялся вечер, посвященный Дню российской науки На площадке научно-просветительского проекта «СЛОН» ректор ивановского политеха Евгений Румянцев прочитал лекцию о неизвестных фактах о выдающемся русском ученом Дмитрии Менделееве, 190-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.