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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40-летний Халк забил и сделал передачу в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес против «Платенсе». У форварда 5+3 в 13 матчах за «Флуминенсе»

40-летний форвард «Флуминенсе» Халк сделал два результативных действия в первом матче 1/4 финала Кубок Либертадореса против « Платенсе ».

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