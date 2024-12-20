Утром 20 декабря в Киеве раздалось несколько мощных взрывов, сообщают мониторинговые ресурсы. Отмечается, что по украинской столице отработали несколько МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Россия нанесла по Киеву удар возмездия за убийство генерала Кириллова
Комментарии
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Геннадий Сытник
А хохлы поздравили ФСБ с праздником двумя хаймарсами по МГБ в Донецке.
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12 час.
Владимир Четвериков
Не издевайтесь! А вдруг партнёры неправильно поймут! Ну убили и убили... Реноме превыше суеты!
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12 час.
АЖ
Александр Жигилий
За такое подлое убийство Героя России и такое возмездие? Это полный позор в оценке величины потери Героя России- ответ минимум 10 кратный этому, должен был бы быть! Но увы, такая цена нашим Героям....
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10 час.
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