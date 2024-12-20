Россия нанесла по Киеву удар возмездия за убийство генерала Кириллова

А хохлы поздравили ФСБ с праздником двумя хаймарсами по МГБ в Донецке.

Не издевайтесь! А вдруг партнёры неправильно поймут! Ну убили и убили... Реноме превыше суеты!

АЖ

Александр Жигилий

За такое подлое убийство Героя России и такое возмездие? Это полный позор в оценке величины потери Героя России- ответ минимум 10 кратный этому, должен был бы быть! Но увы, такая цена нашим Героям....