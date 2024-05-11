Завтра нужны будут крепкие ребята, 4-6 человек. Аккуратно снять с Газели станок весом 230 кг и установить на указанное место, старый предварительно перенести.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Завтра нужны будут крепкие ребята, 4-6 человек. Аккуратно снять с Газели станок весом 230 кг и установить на указанное место, старый предварительно перенести.