Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    На месте (на Донбассе), конечно, видней. В конце-концов это им сидеть в одном окопе с бывшими врагами, поворачиваться...В ДНР не верят пе...
  • Maxim Yushkin
    Лично я, их ИГНОРЮ. Но, иногда, деваться некуда. Всё захвачено... 😟 А, учитывая как они плодятся, нас ожидает BLM (в...Мигранты в России...
  • ПавелЗзаварзин
    Правильно делают, что не верят.В ДНР не верят пе...

"Да простят меня люди с востока", - исповедь, в которой скрыт главный смысл - территориального образования

"Да простят меня люди с востока", - исповедь, в которой скрыт главный смысл - территориального образования

Politiki.net все изображения из открытых источников яндекс картинки. В сети активно продвигается видо снятое жительницей страны которая движется в Европу, особой пикантности ситуации придает тот факт, что гражданка из самой западной части этой страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх