Мбаппе забил в 10 из 11 последних матчей за «ПСЖ». У форварда 14 голов за 2 месяца

Форвард «ПСЖ» поразил ворота «Нанта» на 78-й минуте матча 22-го тура Лиги 1, реализовав пенальти. Начиная с 17 декабря Мбаппе принял участие в 11 играх и не смог отличиться только в одной из них – против «Бреста».