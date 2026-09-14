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Медицинская Россия

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В Петербурге врачи выполнили редкую операцию Вольфа

В НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в Петербурге выполнили редкую операцию Вольфа пациенту с сочетанным поражением сердца и аорты.

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