В Петербурге врачи выполнили редкую операцию Вольфа

В НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в Петербурге выполнили редкую операцию Вольфа пациенту с сочетанным поражением сердца и аорты.
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