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Слуцкий рассказал, сможет ли Кварацхелия претендовать на «Золотой мяч»

Слуцкий рассказал, сможет ли Кварацхелия претендовать на «Золотой мяч»

Леонид Слуцкий убежден, что Хвича Кварацхелия сможет когда-то стать номинантом на «Золотой мяч». Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о способностях своего бывшего подопечного Хвичи Кварацхелии, который ныне защищает цвета «Наполи».

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