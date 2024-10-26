БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Иран: почему новая авиабаза КСИР в Западном Азербайджане появилась именно сейчас?

Иран: почему новая авиабаза КСИР в Западном Азербайджане появилась именно сейчас?

О высыхающей Урмии и «национальном возрождении» тюркского населения в Иране 10 сентября высокие чины Корпуса стражей исламской революции открыли в административном центре провинции Западный Азербайджан городе Урмия (примерно в 50 километрах от границы с Турцией) новую авиабазу имени шехида генерал-майора Махмудабади.

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