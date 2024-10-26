Иран: почему новая авиабаза КСИР в Западном Азербайджане появилась именно сейчас?

О высыхающей Урмии и «национальном возрождении» тюркского населения в Иране 10 сентября высокие чины Корпуса стражей исламской революции открыли в административном центре провинции Западный Азербайджан городе Урмия (примерно в 50 километрах от границы с Турцией) новую авиабазу имени шехида генерал-майора Махмудабади.
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