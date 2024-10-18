Медведев: слова Трампа о виновниках конфликта на Украине не изменят позицию США

Заявление кандидата на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев Дональда Трампа о том, что в конфликте на Украине виноват украинский лидер Владимир Зеленский не изменит позицию Вашингтона по конфликту на Украине.
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