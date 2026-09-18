Выборы: Сколько наберёт "Единая Россия" и кто займёт 2 место – прогноз эксперта

В России стартовали выборы в Госдуму. Главная интрига не кто победит, а с каким счётом, и кто займёт второе место.
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Т.е. то, что едросам определили первое место, даже не обсуждается! Симптоматично… И то, что «партии любителей пива», организованной киндерсюрпризом, припишут вдвое больше голосов, чем раньше, тоже вдохновляет!..