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Царьград

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Выборы: Сколько наберёт "Единая Россия" и кто займёт 2 место – прогноз эксперта

Выборы: Сколько наберёт "Единая Россия" и кто займёт 2 место – прогноз эксперта

В России стартовали выборы в Госдуму. Главная интрига не кто победит, а с каким счётом, и кто займёт второе место.

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Новый комментарий от пользователя
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Вячеслав Денисовизменено

Т.е. то, что едросам определили первое место, даже не обсуждается! Симптоматично… И то, что «партии любителей пива», организованной киндерсюрпризом, припишут вдвое больше голосов, чем раньше, тоже вдохновляет!..