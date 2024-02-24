Степашин: независимость и объективность судей в РФ – заслуга Лебедева

Global Look Press/Zamir Usmanov Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев очень много сделал для становления российской судебной системы, реформы арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сообщил РЕН ТВ председатель Ассоциации юристов России (АЮР), доктор юридических наук Сергей Степашин.
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