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Военное обозрение

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Российский ядерный арсенал в 2025 году

Российский ядерный арсенал в 2025 году

В журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» в колонке «Ядерный блокнот» вышел очередной ежегодный доклад о состоянии российских ядерных сил , подготовленный группой авторов, возглавляемой Хансом Кристенсеном, - Hans M.

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