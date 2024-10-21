Студия болливудского режиссера Карана Джохара продала 50% акций стоимостью 10 млрд рупий гендиректору производителя вакцин

Адар Пунавалла, генеральный директор Serum Institute of India, купит 50% акций киностудии Dharma Productions, принадлежащей болливудскому режиссеру Карану Джохару, за 10 млрд рупий ($119 млн), сообщила студия в понедельник.
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