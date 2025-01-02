В первый день 2025 года с улиц Астрахани вывезли почти 55 тонн мусора

И ликвидировали почти 20 засоров канализации. Несмотря на новогодние каникулы работники «Чистого города, «Зеленого города», «Мостов и каналов», «Астрводаканала» и «Аварийно-спасательного центра» работают в круглосуточном режиме.
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