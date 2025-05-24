Российские космонавты впервые опробуют тренажер нового транспортного корабля

Политика как она есть

Начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) Максим Харламов сообщил, что российские космонавты уже в сентябре начнут тренировки на новом комплексном тренажере для пилотируемого транспортного корабля нового поколения.