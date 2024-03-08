Инвалид СВО из Красноярска показал свою жизнь после возвращения домой

23-летний красноярец Ена Иванов вернулся со спецоперации инвалидом. У него нет половины ступней. Ходить приходится на пятках, а чаще сидеть, потому что находиться на ногах долгое время Ена просто не может.
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