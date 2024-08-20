Журналистке Гончаровой дали семь лет за убийство сожителя

В понедельник Электростальский городской суд вынес приговор по резонансному делу бывшей журналистки. Оксана Гончарова, ранее работавшая в изданиях «Ведомости» и РБК, получила 7 лет лишения свободы за убийство сожителя, сообщает ТАСС.
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