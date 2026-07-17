В Минпросвещения предложили разделить уроки «Основ безопасности и защиты Родины»

Минпросвещения выступило с инициативой с 1 сентября разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на две обязательные дисциплины — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».
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