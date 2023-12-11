ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 11.12.2023

Российский флаг вновь установлен на западной окраине Марьинки Российские войска вновь вышли на западную окраину города Марьинка, о чём свидетельствует установление на одном из строений российского государственного флага.
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