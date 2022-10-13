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Министр обороны Украины заявил о «фактическом вступлении» страны в НАТО

Министр обороны Украины заявил о «фактическом вступлении» страны в НАТО

Украина «де факто» уже вступила в Североатлантический альянс. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

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