Мэр Омска ответил на отказ директора школы вешать памятную табличку бойцу СВО

РИАМО - 14 дек. Глава Омска Сергей Шелест прокомментировал комментарии директора школы №87 о том, что нельзя увековечить память погибшего на спецоперации бойца Алексея Ямщикова, который ранее там учился, сообщает «Царьград».
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