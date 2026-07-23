В ТПП РФ обсудили развитие независимой нефтепереработки и меры поддержки мини- и микро-НПЗ

На площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам развития независимой нефтепереработки, функционирования мини- и микро-НПЗ, а также совершенствованию механизмов обеспечения регионов моторным топливом в современных условиях.
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