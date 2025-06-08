Красота после 50: как менопауза открывает новые горизонты

Красота после 50: как менопауза открывает новые возможности Каждая женщина сталкивается с менопаузой по-своему, и этот период может стать не просто испытанием, а настоящим временем перевоплощения и открытия! Обычно думать о менопаузе неприятно, но на самом деле, если подойти к этому с улыбкой, то можно найти массу положительных аспектов.