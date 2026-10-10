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ЕС утвердит "самый большой" пакет санкций против России 12 октября

ЕС утвердит "самый большой" пакет санкций против России 12 октября

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/TASS Евросоюз намерен принять крупнейший с 2022 года пакет санкций против России.

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