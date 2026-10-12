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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «На данный момент именно машина «Ред Булл» является лучшей в «Ф-1»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Сингапура , отметив, что команде предстоит много работы над оптимизацией обновленной версии болида: «Все показатели говорят о том, что машина работает в соответствии с ожиданиями.

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