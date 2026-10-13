Рябков: РФ продолжает вести диалог с США по Украине, но не допустит утечек

Контакты России с США по Украине никогда не прерывались, при этом Москва не допустит утечек их содержания, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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