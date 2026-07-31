Томчик: российская ракета X-101 пересекла воздушное пространство Польши

На месте падения, как сообщают СМИ, была обнаружена воронка диаметром 10 метров Ночью 30 июля российская ракета X-101 пересекла воздушное пространство Польши, заявил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.
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