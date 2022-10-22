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Кухарчук о 15-м месте «Химок»: «Понимаем требования Гогниева. Просто некоторые вещи пока не можем воплотить в реальность, но стараемся»

Илья Кухарчук высказался в преддверии воскресного матча «Химок» со «Спартаком». После 13 туров подмосковный клуб занимает в таблице Мир РПЛ 15-е место.

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