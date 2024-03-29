Зеленский сходит с ума: после очередной лжи даже США просят президента Украины остановиться

Президент Украины Владимир Зеленский. REUTERSСегодня 42K прочитали Только-только высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Джеймс Рубин, глава Центра глобального взаимодействия при Госдепе, отвечающий за противодействие дезинформации, призвал Зеленского не скрывать "трудную правду" и не "ограничивать освещение плохих новостей", как президент Украины на встрече со студентами, навалил целый воз позитива про будущее "Незалежной державы".
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