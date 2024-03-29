МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Выслать всех на хрен в течение неделиУши Эмомали Рахмо...
  • Galina G
    Украина сама вляпалась в помойку при помощи США и ЕС, так еще хочет и все страны мира втащить. Дураков нетСаммит по "формул...
  • Galina G
    А что что может преподнести Армения? Только предательство...Алиев готовит отв...

Зеленский сходит с ума: после очередной лжи даже США просят президента Украины остановиться

Зеленский сходит с ума: после очередной лжи даже США просят президента Украины остановиться

Президент Украины Владимир Зеленский. REUTERSСегодня 42K прочитали Только-только высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Джеймс Рубин, глава Центра глобального взаимодействия при Госдепе, отвечающий за противодействие дезинформации, призвал Зеленского не скрывать "трудную правду" и не "ограничивать освещение плохих новостей", как президент Украины на встрече со студентами, навалил целый воз позитива про будущее "Незалежной державы".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх