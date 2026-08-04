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Медицина 2.0

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Врач Антонов рассказал, сколько нужно двигаться в день для продления жизни

Врач Антонов рассказал, сколько нужно двигаться в день для продления жизни

Регулярная физическая активность остается одним из самых эффективных способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, ожирения, некоторых видов онкологии и преждевременной смертности.

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