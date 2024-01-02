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Сивков уверяет, что у нас есть силы взять Одессу

Сивков уверяет, что у нас есть силы взять Одессу

Когда мы каждый раз говорим о том, что Одесса неминуемо должна быть освобождена, военспецы на это регулярно добавляют - да, должна, но сил и возможностей для этого пока нет.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
единство и политическая воля-залог победы. МЫ за победу,но не все,нас разъединило стремление  к  обогащению,это один из тягчайших пороков.
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14 час.
льюис кэрролл
Сивков толковый специалист. Помню когда он говорил, до СВО, что армия Украины сильна, что надо все продумать, прежде чем, что-то предпринимать. Я не поверил ему, даже разозлился. Но потом все, что он сказал, к сожалению, сбылось, и это было, мягко скажем, не очень приятно. И стоило нам немалых потерь. Может он и сейчас прав. Но кто ж его послушает. Так и будут про блиндажи докладывать. Но не мне судить, я дилетант в этом деле, хотя Сивкову верю. Может еще кто поверит.
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10 час.
Андрей Stan
Окружить и ждать? Как в Сталинграде?!... Серьезно?! Это какой придурок такую херню ляпнул? Интересно, этот Штратег сколько классов школы окончил... ))) Сейчас так не воюют...      &quot;Штурм&quot; Одессы, на мой взгляд, отличная возможность проверки десантных сил, ВДВ и морпехов... ))) Только лично я, ни в коем случае не высаживал бы десант на окраину Одессы...  Тут сочетание ударов читается как 2х2... 1. Плотная обработка ракетами и картой в Херсонской области; 2. Наступление по суше, через Херсон и Николаев, с выходом на север Одесской области; 3. Десант ВДВ в Ю.Буковину... Наша ВТА легко может высадить дивизию... А дальше, как вариант, один полк на границу, по Дунаю, с мамалыжниками-румынами... 2 полк, на границу с Молдавией... Ну а 3 полк? Ну, плацдармы на берегу Днестровского лимана, в ожидании морского десанта с Крыма... ВСУ будут в клещах... )))
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6 час.

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