Сивков уверяет, что у нас есть силы взять Одессу

ВМ Вениамин Мельников единство и политическая воля-залог победы. МЫ за победу,но не все,нас разъединило стремление к обогащению,это один из тягчайших пороков.

льюис кэрролл Сивков толковый специалист. Помню когда он говорил, до СВО, что армия Украины сильна, что надо все продумать, прежде чем, что-то предпринимать. Я не поверил ему, даже разозлился. Но потом все, что он сказал, к сожалению, сбылось, и это было, мягко скажем, не очень приятно. И стоило нам немалых потерь. Может он и сейчас прав. Но кто ж его послушает. Так и будут про блиндажи докладывать. Но не мне судить, я дилетант в этом деле, хотя Сивкову верю. Может еще кто поверит.