NZZ: политическая система Украины зашла в тупик

Политолог Игорь Рейтерович в беседе с газетой Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил, что Владимир Зеленский завел Украину в тупик, заменив олигархию в стране феодальной системой с неформальной концентрацией власти в своем офисе.
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