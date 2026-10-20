Мексика: два человека, в том числе водитель мотоциклетного такси, были убиты и еще трое получили ранения в результате двух отдельных вооруженных нападений в Колонии Томас Акино и на улице Рубен Харамильо в Хучитане, штат Оахака, в вечерние часы 19 октября.
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