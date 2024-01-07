Final Fantasy 14 преодолела отметку в 30 миллионов игроков, а бета-версия для Xbox полу...

Final Fantasy 14 преодолела отметку в 30 миллионов игроков, а бета-версия для Xbox получила предварительную дату выходаСегодня, во время празднования фестиваля фанатов Final Fantasy XIV в Токио, Square Enix сделала несколько интересных объявлений, связанных с популярной MMORPG.