Генсек НАТО с первым визитом направляется в Турцию

Генсек НАТО Марк Рютте совершит свой первый визит в Анкару. В ходе визита генсек НАТО встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и министром национальной обороны Яшаром Гюлером.