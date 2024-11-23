Генсек НАТО с первым визитом направляется в Турцию

Генсек НАТО Марк Рютте совершит свой первый визит в Анкару. В ходе визита генсек НАТО встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и министром национальной обороны Яшаром Гюлером.
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