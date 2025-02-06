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Овчинский: в Южном Тушине возводят дом на 544 квартиры по программе реновации

Овчинский: в Южном Тушине возводят дом на 544 квартиры по программе реновации

На северо-западе Москвы строится новостройка общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Ее возводят в рамках реализации программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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